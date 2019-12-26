Общество

Елена Полонская не забудет про свой округ, став главой Пскова

Глава Пскова Елена Полонская не забудет про свой депутатский округ, став главой муниципалитета. Об этом она сообщила в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове, отвечая на вопрос о преференциях, которые может получить ее округ №9 благодаря тому, что она стала главой Пскова - председателем городской Думы.

«Я, наоборот, переживаю, что не смогу уделять столько же внимания жителям своего округа, сколько раньше. Теперь проблем стало намного больше - обращения идут не только с моего округа, а со всего города, и с ними придется точно так же в ручном режиме, детально разбираться», - отметила Елена Полонская.

«При любой свободной минуте я стараюсь позвонить жителям своего округа, встретиться с ними, чтобы они не думали, что я про них забыла. Я помню, я знаю все проблемы, которые там есть, но теперь я должны заниматься всем областным центром», - заключила Елена Полонская.