Общество

Михаил Ведерников принял участие в Госсовете, посвященном аграрной политике государства

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в четверг, 26 декабря, в Кремле принял участие в заседании Государственного совета Российской Федерации, которое провел президент России Владимир Путин. Совещание было посвящено государственной аграрной политике, эффективному сельскохозяйственному производству и развитию сельских территорий, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации.

Владимир Путин заявил, что интересы аграриев и сельских территорий должны быть учтены в каждом национальном проекте. «У аграриев, у сельских территорий нет своего отдельного профильного нацпроекта. Однако подчеркну: их интересы должны быть учтены в каждом из таких проектов, а планы и действия разных ведомств - четко, предметно скоординированы», - заметил президент.

Владимир Путин призвал продолжить субсидирование отечественных производителей сельхозтехники и поручил проработать меры по снижению стоимости электроэнергии для фермеров и сельхозкооперативов. «Продовольственная безопасность страны должна быть гарантирована не только объемами производства, но и качеством продукции. Экологически чистое качественное продовольствие - конкурентное преимущество России на глобальных рынках», - заявил Путин и призвал продвигать продукты «под российским зеленым брендом».

В ходе заседания глава государства проинформировал и об основных показателях по сбору сельскохозяйственной продукции. «В этом году у нас рекордный урожай сахарной свеклы, подсолнечника, сои. По зерну, по всем прогнозам, снова выходим на высокий результат: порядка 121 миллиона тонн. Ежегодный урожай за 100 миллионов становится устойчивой тенденцией. То, что прежде принималось как рекорд, сегодня норма, - заметил Владимир Путин. - По целому ряду основных товарных позиций мы уже перешагнули планку, установленную Доктриной продовольственной безопасности. По оценке, в текущем году удельный вес отечественной продукции на внутреннем рынке предполагался в рамках этой доктрины 95 процентов, будет - 99,7».

Псковская область на протяжении ряда лет также сохраняет высокую динамику по различным направлениям сельского хозяйства. Так, например, по сбору урожая регион в этом году занял лидирующие позиции в Северо-Западном федеральном округе. По итогам десяти месяцев, в хозяйствах всех категорий намолочено более 150 тыс тонн зерна в амбарном весе, что почти в 3 раза больше уровня прошлого года. Средняя урожайность зерновых после доработки составила почти 40 ц/га. Кроме того, в регионе накопано порядка 116 тыс тон картофеля и собрано более 30 тыс тонн овощей.

Показатели прошлого года превышены и в производстве скота и птицы на убой в живом весе. Агропромышленными предприятиями заготовлено более 270 тыс тонн.

В этом году Псковская область заняла лидирующие позиции среди субъектов Российской Федерации и по распределению федеральных субсидий аграриям. По итогам текущего года средства освоены в 100%-ном объеме. Псковской области на поддержку сельхозпроизводителей в этом году было направлено порядка 1 млрд рублей, большая часть которых - на субсидирование процентной ставки по кредитам на организацию производства.

Один из новых механизмов поддержки начинающих фермеров и малого бизнеса - конкурс «Агростартап», который реализуется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». В этом году в число победителей вошли пять крестьянско-фермерских хозяйств. На реализацию мероприятий по предоставлению грантов они получили более 12 млн рублей. На грантовые средства будут приобретены сельскохозяйственные животные, земельные участки, оборудование для производства и переработки сельскохозяйственной продукции, строительство, ремонт, модернизацию и переустройство производственных помещений.