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Общество

Лучше всего новогодний фейерверк в Пскове будет виден с Октябрьской площади

31.12.2019 09:00|ПсковКомментариев: 0

Новогодний фейерверк в Пскове начнется в 03.00 1 января и продлится не меньше 7 минут, при этом будет дано, как минимум, 573 залпа, рассказали в управлении культуры администрации города.

«Фейерверк будет многоуровневым, с разными красочными эффектами. Надеемся, что он получится ярким, по-настоящему зрелищным и порадует жителей и гостей города. Кстати, лучше всего он будет виден с Октябрьской площади и ее ближайших окрестностей», - сообщили в управлении культуры.

Отметим, что в разные годы контракты на проведение праздничного новогоднего фейерверка в Пскове выигрывали компании из Москвы, Санкт-Петербурга, Петергофа, Новгорода. В этом году победителем конкурса стала псковская фирма. При этом в управлении культуры уточнили, что начальная цена контракта составляла 300 тысяч рублей, но по результатам торгов данная сумма снизилась до 180 тысяч рублей. Таким образом экономия бюджетных средств составила 120 тысяч рублей.

Источник: Псковская Лента Новостей
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