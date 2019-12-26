Общество

104-му полку 76-й дивизии торжественно вручили Орден Кутузова

Торжественное построение в честь вручения Ордена Кутузова 104-му гвардейскому десантно-штурмовому Краснознаменному полку 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознамённой ордена Суворова дивизии прошло на плацу воинской части в пятницу, 27 декабря. Орденом Кутузова подразделение наградил президент России Владимир Путин. Глава государства вручил его полку несколькими днями ранее после заседания расширенной коллегии Минобороны Российской Федерации.

Награды полк удостоился за заслуги в укреплении обороноспособности страны, высокие показатели в боевой подготовке, мужество и самоотверженность, проявленные личным составом в ходе выполнения учебно-боевых и специальных задач.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации, губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил военнослужащих и ветеранов, а также их родных и близких с вручением Ордена Кутузова. «Россияне хорошо знают, что бойцы полка неоднократно совершали бессмертные подвиги, защищая интересы страны в горячих точках всего мира. Награда президента России - это весомое доказательство вашей высокой роли в укреплении обороноспособности страны, исключительных показателей в боевой подготовке, мужества и самоотверженности, проявленных личным составом в ходе выполнения учебно-боевых и специальных задач», - отмечается в тексте приветственного адреса главы региона.

В ходе торжественного построения командир 76-й ДШД Игорь Каплий отметил, что полк достоин этой награды. «В мирных условиях боевой орден на знамени полка говорит о том, что мы сегодня в строю, правильно выполняем поставленные задачи. Мы надежны. Это заслуга ваша и ветеранов тех поколений, которые служили, служат и будут служить в полку», - добавил он.

Ордена Кутузова удостаиваются воинские подразделения, отличившиеся в сражения по защите своего государства, антитеррористических операциях, мероприятиях по восстановлению мира. На данный момент такая награда вручена еще трем воинским подразделениям: 45-ому полку спецназначения ВДВ, 393-ой авиабазе армейской авиации ВВС РФ, 74-ой мотострелковой бригады, а также Военная Академия Генштаба ВС РФ.

Напомним, что ранее по итогам текущего года 104-й гвардейский полк 76-й был признан лучшим в воздушно-десантных войсках. Он также прошел проверку и подтвердил почетное звание «Ударный».

104-й гвардейский Краснознаменный десантно-штурмовой полк 76-й ДШД - подразделение с 70-летней историей. Военнослужащие полка исполняли интернациональный долг в Афганистане, участвовали в контртеррористических операциях на Северном Кавказе и других «горячих точках». Воины с честью и достоинством выполняли поставленные задачи. За мужество и героизм 27-ми военнослужащим присвоено высокое звание Героя РФ. Более 3,5 тыс военнослужащих отмечены государственными наградами. С подразделением неразрывно связано имя 6-й роты, бойцы которой в ночь на 1 марта 2000 года приняли неравный бой с превосходящими силами противника. Десантники самоотверженно сдерживали наступление двух тысяч боевиков. Только шестерым бойцам удалось выжить. Звание Героя России присвоено 22-м военнослужащим, Орденами Мужества были награждены 69 солдат и офицеров, 63 из них — посмертно.