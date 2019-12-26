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Палубную доску из лиственницы можно приобрести в Петербурге

При строительстве используют разные материалы, но в основном отдают предпочтение древесине. Она внешне привлекательна, экологична и полезна для здоровья. Чаще всего для отделки пола в помещениях и на улице используют палубные доски из лиственницы.

Что такое палубная доска из лиственницы?

Палубная доска из лиственницы - это материал, изготовленный из натуральной древесины, который применяется для обустройства пола в домах, на террасах, в беседках и во многих других местах.

Свое название материал получил из-за специфического прошлого - доски использовались только для облицовки палуб, оснащения покрытий на кораблях.

Особенность этого материала заключается в наличии закруглений и отсутствии шпунтов. При укладке между досками специально делается небольшой зазор. В итоге получается эстетичное, прочное и экологичное покрытие, которое прослужит долгие годы.

Палубная доска из лиственницы в Санкт-Петербурге - это востребованный материал. Подробнее - https://spb.realwood.ru/products/listvennica/palubnaya_doska_iz_listvennicy/

Преимущества палубной доски из лиственницы

Лиственница - это хвойное дерево, имеющее уникальные свойства, которых нет ни у одного другого натурального материала.

Не подвержена разрушению влагой. Лиственница при контакте с водой не разбухает, как это делают другие породы, а затвердевает. Это связано с повышенным содержанием камбия, который становится плотнее при попадании влаги. Не боится микроорганизмов. В составе лиственницы есть хвойные смолы с антибактериальным эффектом, так что эта порода не подходит для проживания вредителей. Выдерживает перепады температур. Лиственница стойко переносит высокие и низкие температуры, не разрушается. Не поддерживает горение. Древесина плохо горит из-за содержания хвойных смол. Прочный материал.

Уход за палубными досками из лиственницы

Первый год после укладки за досками не требуется особый уход. Достаточно будет регулярно их очищать от грязи влажной тряпкой.

После того, как прошел год, доски из лиственницы необходимо покрыть специальным средством. Это делается для того, чтобы вернуть полу прежнюю насыщенность и фактуру. Рекомендуется выбирать лак с повышенным содержанием воска или масла. Покрасить палубные доски из лиственницы можно, но тогда потеряется вся красота и эстетика натуральной древесины.

Статья создана по материалам сайта https://spb.realwood.ru/.