Общество

В январе в Псковской области погода будет неустойчивой

В январе 2020 года в Псковской области прогнозируется неустойчивый характер погоды. Об этом сообщается в прогнозе вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций на территории региона, опубликованном на сайте ГУ МЧС России по Псковской области.

Среднемесячная температура воздуха прогнозируется на 2-4 градуса С выше климатической нормы. Месячная сумма осадков ожидается 100-140% от нормы. Осадки в виде снега, мокрого снега.

В первой и второй декадах месяца преобладающие дневные температуры прогнозируются в пределах -2…+3 градуса С. Преобладающие ночные температуры воздуха ожидаются в пределах 0…-5 градусов С, в отдельные ночи с понижением до -8…-12 градусов С.

В третьей декаде месяца дневные температуры прогнозируются в пределах -2…-7 градусов С. Преобладающие ночные температуры прогнозируются -6…-11 градусов С, в отдельные ночи возможно понижение до -15…-18 градусов С.

В конце месяца дневные температуры ожидаются в пределах 0…-5 градусов С. Ночные температуры прогнозируются -3…-8 градусов С.

Опасные метеорологические явления не прогнозируются.

При смене атмосферных фронтов возможно усиление ветра до 15-18 м/сек, с осадками в виде снега, мокрого снега, что может вызвать гололедные явления на ЛЭП, деревьях и гололедицу на автодорогах.

Уровни воды в реках и Псковском и Чудском озерах прогнозируются около нормы для зимнего периода. Во второй половине месяца на водоемах прогнозируется установление ледяного покрова. Ухудшение гидрологической обстановки в январе не прогнозируется.