Общество

Уполномоченная по правам ребенка в Псковской области вручила новогодние подарки несовершеннолетним, находящимся в СИЗО-1

Сегодня состоялся визит детского омбудсмена в Псковской области Натальи Соколовой, в сопровождении помощника начальника Управления по соблюдению прав человека в УИС УФСИН России по Псковской области Максима Галактионова, в следственный изолятор №1. Правозащитница проверила условия содержания несовершеннолетних и поздравила их с наступающим Новым годом.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве, в ходе визита Наталья Соколова осмотрела помещения, в которых содержатся подростки, камеру, предназначенную для содержания женщин с детьми в возрасте до 3 лет, ознакомилась с питанием и медицинским обслуживанием, а также классами, где проходят учебные занятия.

При встрече с ребятами омбудсмен побеседовала с ними, уточняя их потребности.

После чего, вместе с напутственными словами, уполномоченная пожелала не совершать повторно ошибок, скорее вернуться домой и 6 ребятам вручила подарки со сладостями внутри.

В завершении визита, Соколова отметила, что удовлетворена условиями содержания несовершеннолетних, отметив, что учеба и воспитательный процесс организованы на достойном уровне.