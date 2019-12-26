Общество

Росгвардейцы поздравили воспитанников областного Центра семьи с наступающим Новым годом

Накануне Нового года сотрудники и военнослужащие регионального управления Росгвардии посетили областной Центр семьи. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

Офицеры управления Росгвардии по Псковской области поздравили воспитанников учреждения с наступающим Новым годом, а росгвардейский Дед Мороз и Снегурочка вручили им подарки, пожелали крепкого здоровья и много счастливых событий в 2019 году.

Особые слова благодарности прозвучали в адрес педагогов и персонала областного Центра семьи, создающих все необходимые условия для всестороннего развития детей.

Дети поблагодарили гостей, а самые маленькие прочитали стихи. Заместитель директора Центра Марина Бельгесова выразила благодарность росгвардейцам за поддержку и вручила подарки, которые дети сделали своими руками.