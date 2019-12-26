Общество

Псковская таможня: парфюмерно-косметическая продукция не выпущена на российский рынок

Псковской таможней в отношении декларанта возбуждено дело об административном правонарушении по статье 16.3 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации (несоблюдение запретов и (или) ограничений на ввоз товаров на таможенную территорию Евразийского экономического союза или в Российскую Федерацию и (или) вывоз товаров с таможенной территории Евразийского экономического союза или из Российской Федерации).

Как сообщила Псковской Ленте Новостей главный государственный таможенный инспектор (по связям с общественностью) Псковской таможни Наталья Князева, декларантом при подаче декларации на партию парфюмерно–косметической продукции, косметических средств ухода за кожей, кожгалантерейных изделий американского торгового знака по таможенной процедуре «выпуск для внутреннего потребления» не соблюдено таможенное законодательство.

При таможенном досмотре партии товара выявлено, что на индивидуальных упаковках парфюмерно-косметической продукции отсутствует информация о наименовании продукции на русском языке, сроке годности, дате изготовления. На кожгалантерейных изделиях отсутствует информация о наименовании изделия и его размерах.

Парфюмерно-косметическая продукция выпускается в обращение на рынке при ее соответствии техническим регламентам. Данная продукция маркируется путем нанесения информации в виде надписей, цветовых и графических обозначений на потребительскую тару, упаковку, ярлык.

В рамках дела об административном правонарушении проводится расследование.

Санкции статьи предусматривают наказание для юридических лиц в виде штрафа от пятидесяти тысяч до трехсот тысяч рублей с конфискацией товаров, явившихся предметами административного правонарушения, или без таковой либо конфискацию предметов административного правонарушения.