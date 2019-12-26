Общество

Московские благотворители исполнили желания детей из Красногородска

Первые подарки получили дети в рамках благотворительной акции Псковского областного отделения Российского детского фонда «Стань Дедом Морозом!». 31 желание подопечных Красногородского детского сада «Колосок» исполнили сотрудники одной из московских компаний.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении Детского фонда, инициативная группа помощников принимает участие в акции «Стань Дедом Морозом!» уже не в первый раз и всегда начинает подготовку заранее – в этом году они связались с Псковским Детским фондом ещё в ноябре. Они получили письма с новогодними желаниями от ребят из «Колоска», а также Новосокольнического и Локнянского приютов. 25 декабря в Детский фонд приехали посылки из Москвы – разбирать их помогали участники проекта «Учись, студент!».

На следующий день сотрудники и стипендиаты Фонда поехали в Красногородск вручать подарки ребятам. Начался праздник с выступления собаки социального сопровождения под руководством своей хозяйки Полины Ивановой, инструктора-кинолога следственного изолятора №1. Четвероногий друг порадовал детей веселыми танцами. Потанцевать смогли и воспитанники детского сада – стипендиатка Детского фонда Алена Моисеева провела для ребят мини-дискотеку.

Наконец, пришло время вручения подарков. Большинство коробок были больше, чем сами дети. Кто-то попросил у Деда Мороза самокат, кто-то большую машину или куклу. Все были очень рады исполнению своих желаний.

Ребятам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, особенно важно почувствовать в Новый год тепло и поддержку со стороны окружающих. Благодаря помощи отзывчивых людей новогодние праздники останутся для них радостной порой, когда случаются чудеса и исполняются желания.