Общество

Множество новогодних мероприятий пройдут в ТРК «Акваполис»

В финальные выходные уходящего года, ТРК «Акваполис» приглашает провести незабываемо время за отличным шоппингом и развлечениями.

«Каждый сможет найти занятие по душе: новинки кино в «Мираж синема», разнообразие еды на фудкорте и самый большой в городе пул популярных магазинов и брендов. Во фреш-маркете «Корзинка» действуют предновогодние цены на самые популярные продукты», - рассказали в торгово-развлекательном комплексе.

28 декабря в 13.00 в аквапарке «Акваполис» пройдет Акваелка с Дедом Морозом. Дополнительный билет покупать не нужно. Справки по телефону 701-101.

29 декабря в центральном атриуме ТРК «Акваполис» состоится музыкальная елка с Дедом Морозом. Начало в 16.00 Вход свободный.

30 декабря в новой галерее ТРК «Акваполис» развернется большая новогодняя ярмарка мастеров.

30 декабря в центральном атриуме ТРК «Акваполис» будут разыграны более 80 призов и подарков, в том числе и главный приз - автомобиль.