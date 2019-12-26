Общество

Вера Емельянова исполнила детскую мечту с областной «Елки желаний»

Первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова исполнила мечту подростка из поселка Кунья Даниила Григорьева. Его новогоднее пожелание было отражено на символическом шаре, который вице-губернатор сняла с елки в рамках первой региональной благотворительной акции «Елка желаний», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации.

Вице-губернатор подарила 12-летнему подростку, оставшемуся без попечения родителей, радиоуправляемую машинку, о которой тот давно мечтал. Вера Емельянова вместе с мальчиком посетила магазин, где он сам выбрал себе игрушку.

«Даниил в полном восторге. Кого бы он не встречал, обязательно рассказывает о том, какое новогоднее чудо с ним произошло. С машиной играет целыми часами. Даже напоминаем, что время обеда наступило», - рассказала его приемная мама Татьяна Захарова. Она обратила внимание, что такая благотворительная акция очень нужная. Она помогает осуществить самые заветные мечты тех ребят, кто находится в непростой жизненной ситуации.

Напомним, что первая благотворительная акция «Елка желаний» прошла в Пскове несколько дней назад. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников снял с елки новогодний шарик, на котором желание юной псковички о поездке в Международный детский центр «Артек». В мероприятии также приняли участие представители исполнительной и законодательной власти региона, муниципалитетов, а также бизнеса, государственных корпораций, общественных организаций, благотворительных фондов.