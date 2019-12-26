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Общество

«Акценты» Донецкого: Глобальная девочка Грета, псковские политические «заморозки» и Ганза навсегда

27.12.2019 19:14|ПсковКомментариев: 0

Псковская Лента Новостей представляет очередной выпуск программы Александра Донецкого «Акценты». Напомним, комментарий политических и социокультурных событий выходит в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове», а затем текст программы публикуется на сайте ПЛН.

Темы выпуска:
Заметно «подморозило». Общественно-политическая погода на Псковщине соответствует средней температуре в целом по стране.
Дороже, но хуже. На что жаловались псковичи в уходящем году.
Приганзели. Самым крупным культурным событием года в регионе стал Ганзейский фестиваль.

Всего несколько дней, и красивая комбинация цифр 2020 станет реальностью. Столь круглые сочетания чисел случаются нечасто. И хотя последовательность цифр – всего лишь арифметическое явление, люди всегда придавали этой занятной нумерологии какой-то дополнительный смысл. Подчас чисто эстетический. Иногда даже мистический. Неслучайно, некоторые индивиды готовы выложить солидную сумму за красивый номер своего автомобиля.

Вспомним, как двадцать лет назад много писали о предпоследнем годе уходящего тысячелетия -1999-м, узрев в трех невинных девятках три перевернутых сатанинских шестерки. Или делали хайп из так называемой «проблемы 2000», предрекая чуть ли не цифровой «апокалипсис», когда, по замыслу желтых таблоидов, все компьютеры должны были дружно сойти с ума. Ничего, пережили. С ума сходили люди, а вовсе не компьютеры.

В уходящем 2019-м со страшной силой разгорелась другая фобия - угроза глобального потепления, символом которой стала шведская школьница Грета Тунберг, вещавшая с трибуны ООН и в начале декабря признанная американским журналом «Тайм» «человеком года». Вроде бы то, что мы видим сегодня за окном, - плюсовые температуры декабря, дождь и слякоть, - подтверждают опасения экоактивистов: в мире становится заметно теплее, и виноваты в этом промышленные выбросы.

Однако критики зеленого движения уверены, что проблема глобального потепления сильно раздута, а девочку, страдающую психическим расстройством, цинично используют в своих политических целях левые партии. Ничего принципиально нового в смысле климата на планете Земля за прошедший век не произошло. Просто в 2019-м году политтехнологи нашли удачный образ – типичную кликушу Грету, и сделали на этом образе невообразимый хайп.

Помнится, президент США Барак Обама пугал нас лихорадкой Эбола, и назвал ее главной угрозой человечества. Было это всего пять лет назад. Первое место в списке опасностей для человечества заняла эпидемия Эболы. И где нынче эта опасная Эбола? Кончилась. Сдулась. Вся пресловутая Эбола, которой пугали население, оказалось не более чем фейком и банальной болезнью немытых рук, не опасней, чем желтуха.

Предположу, что нечто подобное происходит сегодня и с угрозой глобального потепления, которое существует исключительно в выпусках мировых новостей. Поклонники Греты Тунберг тут же укажут на погоду: а как же это? Народ стонет в соцсетях: дайте нам снега! Хотим мороз! Позавчера было плюс шесть по Цельсию. Это нормально? И я честно отвечу: да. В наших широтах - вполне обычное явление. Просто у граждан плохая память. А вот любой юный натуралист подтвердит, что подобное начало зимы случается на северо-западе России как минимум раз в четыре года.

В тех же соцсетях сейчас набирает популярность мемасик со стихами Пушкина из «Евгения Онегина» 1831 года: «В тот год осенняя погода / Стояла долго на дворе, / Зимы ждала, ждала природа. / Снег выпал только в январе». Учитывая разницу календарей, можно сказать, что снег у Пушкина по-нынешнему выпал в середине января. А никакой Греты Тунберг со всеми экоактивистами, как мы понимаем, тогда еще не было и в проекте. Так что откажемся от паники и согласимся с тезисом: у природы нет плохой погоды, всякая погода благодать.

Чего не скажешь о погоде политической. Это, если кто не понял, я так плавно перешел к другой итоговой теме года – общественно-политической ситуации на Псковщине, сложившейся в 2019-м году. Здесь, как мы знаем, тоже приняты климатические метафоры: «оттепель», «подморозило», «арабская» или «русская» весна, лето, зима и т. д. Люди образованные тут же вытащат из своего культурного багажа знаменитую фразу писателя и литературного критика второй половины 19 века Константина Леонтьева: «Россия подгнила, и надобно ее подморозить».

Под «гнилью» с тех далеких пор в отечественной политологии подразумеваются либеральные реформы и сами либералы, а «подморозить» (на другом сленге) означает «закрутить гайки», «зачистить политическое поле» и прочие охранительные меры по борьбе с инакомыслием. В целом в России десятых годов верховная власть только этим и занимается. После «болотных протестов» 2011-12 годов и «второго пришествия на престол» Путина «либеральное болото», казалось бы, должно было промерзнуть до дна.

Но этого не случилось, либералами то и дело объявляется очередная «оттепель», а потом следует очередной прогноз на морозы. Что касается Псковщины, то ни о каком «потеплении» говорить, конечно, не приходится. «Заморозки» настали, судя по всему, всерьез и надолго. О чем ярко и выпукло свидетельствуют хроника громких уголовных дел и прошедшая в регионе брутальная избирательная кампания.

При всем различии кейсов, тенденция налицо: дело о коррупции вице-губернатора Кузнецова, дело чиновницы Ольги Торбич, дело журналистки Светланы Прокопьевой, обвиненной в оправдании терроризма, уголовное преследование активистов «Открытой Росиии» супругов Милушкиных, возбуждение уголовных дел против профлидера Ульяны Михайловой – было ли что-то подобное еще несколько лет назад?

Второй показатель заметно посуровевшей атмосферы – прошедшие выборы, на которых использовался один метод борьбы с оппонентами – тотальная зачистка, то есть снятие их с выборов при возникновении малейшего предлога. Тактика оказалась не самой креативной, а самое главное, не очень успешной. Выяснилось, что грубый навал и силовое давление часто дают обратный эффект, что и показал относительный успех «Яблока».

И какой вывод из всего этого сделала областная власть? А тот, что недостаточно «подморозили», вот и непруха, и пора менять старых «Дедов Морозов» на новых. Что, собственно, на протяжении всего года и происходит. Услан в столицу мастодонт псковской политической ойкумены Иван Цецерский. Отправлен в отставку «архитектор провалов» вице-губернатор Николай Цветков. Покинул кресло председателя облизбиркома Михаил Иванов. В аппарат администрации региона рекрутируются исключительно заезжие кадры. И так по порядку.

А главное, все игроки давно поняли, что по-другому уже не будет. Стиль руководства Михаила Ведерникова окончательно сформировался – и это стиль жесткого, бескомпромиссного, не идущего на уступки и послабления лидера. То есть, сделана ставка на силовые методы разрешения конфликтов: «кто не с нами, тот против нас», что в целом соответствует общероссийскому политическому тренду, и было бы странно, если бы ставленник Путина проводил какую-то иную внутреннюю политику.

Что касается экономических реалий, то 2019 год годом достижений не назовешь, и было бы хорошо, если бы 2020-й сломал эту печальную тенденцию. Прежде всего я имею в виду крайне неудачную мусорную реформу и проблемы с общественным транспортом. Здесь уже много чего сказано, причем в высоких кабинетах, а воз проблем и ныне там. Реформа буксует, как немецкая самоходка на русской дороге в распутицу. Достаточно сказать, что только Псковское областное Собрание посвятило мусору и его утилизации три парламентских часа, то бишь три больших заседания с вызовами на ковер чиновников АПО, - в политическом смысле событие беспрецедентное.

Большинство наших людей, кстати, как показывают опросы, плохо понимают суть мусорной реформы. Все заметили только, что резко выросла цена услуги. Соцсети полны фотографий квитанций, в которых начисляют тысячи на умерших родственников или недавно родившихся детей. Работа регоператора пока достойна только критики.

И все это при сохранении прежнего качества услуги (а 94 рубля на человека – это не шутка!), либо полного отсутствия оной. Примеры приводить не стану, у каждого они свои. О чем люди и не устают возмущаться, а политики делать громкие заявления. Остается ждать, когда у регоператора все наладится, а произойдет это, как ожидается, только тогда, когда из федерального центра на счета «фирм-прокладок» поступят обещанные миллиарды.

Нечто похожее в минувшем году происходило и с главным транспортным предприятием области – «Псковпассажиравтотрансом». Предприятие лихорадило, сменилось три руководителя, новые табло на остановках окончательно вышли из строя, а цены растут. Напомню, на 110 рублей подорожает с января проездной билет, и на 2 рубля одна поездка с февраля. В связи с чем соотношение «цена - качество» обретает форму уже какого-то изощренного издевательства.

Всю осень автобусы ходили не по расписанию, а как черт на душу положит. К декабрю вроде как расписание устаканилось, но официально признано, что основные маршруты прорежены, особенно - по вечерам. Понятно, что все эти передряги с общественным транспортом социальной стабильности городу и комфорта гражданам не прибавляют.

На что остается надеяться? На обещания областных властей значительно обновить парк автобусов в рамках нацпроекта. Помните, какой фурор в далеком 1996-м на улицах произвели новенькие белые «Мерседесы» взамен разваливающихся на ходу желтых «Икарусов»? Поэтому, ждем-с. Или дружно переходим на скандинавскую ходьбу.

И я завершаю. Неужели ничего радостного в Пскове и окрестностях в уходящем году не случилось? Одни политические разборки и экономические трудности? Да нет, было и хорошее. Преимущественно добрыми словами псковичи вспоминают прошедший Ганзейский фестиваль. Разумеется, никакой Псковской олимпиады не случилось: ни сотен тысяч туристов, ни обещанного «города-конфетки». Ни новый кампус ПсковГУ на берегу Великой, ни реконструированная областная библиотека, ни стадион «Машиностроитель», ни много чего еще, - к Ганзе так и не открыли.

Только самые живописные развалины в центре затянули стыдными баннерами. Затянувшаяся на долгие месяцы и годы ганзейская стройка продолжается, и несть ей конца. А вот сама Ганза выходного дня, по общему признанию, удалась. Особенно порадовали концерты. Церемонии открытия и закрытия фестиваля можно пересмотреть в видеоархиве телеканала «Культура» и вспомнить июньские дни. Картинка замечательная! Уверен, что примерно двести иностранцев тоже остались довольны. С новым годом, дорогие псковичи и знатные ганзейцы!

Засим прощаюсь. Это были итоговые «Акценты». Берегите себя!

Александр Донецкий

Источник: Псковская Лента Новостей
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