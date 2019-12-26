Общество

В учреждениях УФСИН России по Псковской области прошли «дни открытых дверей»

В исправительной колонии №3 и следственном изоляторе №2 УФСИН России по Псковской области прошел День открытых дверей для родственников осужденных.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСИН России по Псковской области, на данное мероприятие в ИК-3 были приглашены представители администрации п. Идрицы, сотрудники УФСИН и родственники осужденных, занявших 1 место по итогам четвертого квартала в номинации «Лучший отряд». В СИЗО-2 гости навестили отбывающих наказание в отряде по хозяйственному обслуживанию учреждения.

По прибытию приглашенных лиц прошла регистрация и инструктаж. Родственникам были переданы брошюры с информацией о положительно-проводимых мероприятиях сотрудниками воспитательной, социальной и психологическими службами учреждения.

Так, в следственном изоляторе, родственникам продемонстрировали, как организована воспитательная работа, трудовая деятельность, бытовое и санитарное обслуживание осужденных, провели по медицинской части, а в завершении мероприятия, устроили чаепитие со свежеиспеченным хлебом собственного производства в столовой учреждения.

В исправительном учреждении для посетителей была проведена ознакомительная экскурсия по объектам жилой зоны: побывали в храме «Анастасии Узорешительницы», расположенном на территории ИУ, отряде № 6, медицинской части, профилактории, вечерней школе при учреждении и студии кабельного телевидения. Далее состоялся концерт, а после было организовано чаепитие и предоставлено время для общения.

В завершении мероприятий, в учреждениях УФСИН России по Псковской области прошли беседы с родными осужденных, где руководство подразделений ответило на интересующие их вопросы, касаемо отбывания наказания в учреждении.

Необходимо добавить, что родственники отметили в положительную сторону санитарно-гигиеническое состояние мест содержания осужденных и их материально-бытовое обеспечение.