Общество

В WhatsApp появилась удобная функция

Разработчики популярного мессенджера WhatsApp часто добавляют в него новые удобные функции. Еще в октябре ходили слухи, что WhatsApp тестирует новую функцию под названием «Исчезающие сообщения», а теперь появились новые подробности.

Эта функция была обнаружена в последней версии 2.19.275 WhatsApp Beta для Android, после чего стало более понятно, как она работает. За последние пару месяцев функция была доработана. Теперь у пользователей есть возможность выбрать опцию «Удалить сообщения» и задать временной интервал: сообщение может быть автоматически удалено через 1 час, день, неделю, месяц или через год.

Согласно предположению, которое делает источник WABetaInfo, эта функция предназначена для того, чтобы переписки в групповых чатах не занимали слишком много места в памяти смартфонов.

Функция «Удаление сообщений» для группового чата доступна только администратору, но установленный параметр будет применяться к сообщениям всех участников группового чата.