Общество

Кинотеатр сети «Silver Cinema» открылся в Пскове

В торгово-развлекательном центре в Пскове состоялось открытие кинотеатра сети «Silver Cinema», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Кинотеатр относится к киноплощадкам премиум-класса, и имеет кинозалы в Москве, Смоленске, Твери и других городах. В псковском филиале будет 7 кинозалов, соответствующих европейским требованиям комфорта, 3 из которых - VIP-залы повышенной комфортности. Общая вместимость - 584 человек.

Кинозалы спроектированы так, чтобы обеспечить комфортный обзор экрана со всех посадочных мест. Их оснастили удобными мягкими креслами с подставками для попкорна и напитков. В фойе кинотеатра оборудован кинобар и лаунж-зона.

Соучредитель сети «Silver Cinema» Павел Игнатов отметил, что «было сложно, но получился интересный проект». Псковский кинотеатр стал девятым, который сеть открыла в России. В заключение Павел Игнатов пожелал псковичам счастья, добра и мира в семье и в целом.

Учредитель центра Fjord Plaza Роман Кухи рассказал, что кинотеатр сделан всего за 2,5 месяца. В этом году открывается четыре зала, остальные - в 2020 году. «Получился презентабельный интересный продукт, надеюсь. Он сделан не просто с душой и качеством, а с любовью»,- отметил он.

После символического перерезания красной ленточки гостям предоставили возможность оценить потенциал кинозалов, посмотрев фильм «Холоп».

Напомним, ТРЦ Fjord Plaza построен на дальнем Завеличье (Псковский район, д.Борисовичи, ул.Завеличенская, 23). Архитектурная концепция торгового центра выполнена английским бюро Dyer и основана на ландшафтах крупнейшего в мире фьорда - Скорбисанда, внешний облик которого также послужил вдохновением и для внутренней отделки.

Внутри объекта разместятся более 100 магазинов, современный кинотеатр на 7 залов, фудкорт, супермаркет, большая зона детских развлечений и многофункциональная lounge-зона Fjord Club для отдыха и проведения мероприятий.