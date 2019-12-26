Общество

В Пскове в рамках Всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз» стражи порядка провели предпраздничный «рейд»

В Пскове в рамках Всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз» стражи порядка провели предпраздничный «рейд». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, на этот раз полицейские вместе с общественниками посетили с подарками и поздравлениями семьи жителей Запсковского района.

В каждом доме, где побывали инспектор ПДН УМВД России по городу Пскову майор полиции Елена Орлова, Дед Мороз и Снегурочка, в роли которых выступили член Общественного совета при УМВД Андрей Стегний и волонтер Дарья Петрова, ребятам из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, вручили игрушки, косметические принадлежности, теплые вещи, детские книги, сладкие подарки, а также приглашения на новогодние представления.

В числе первых подарки от Деда Мороза и Снегурочки получили первоклассник Миша и его сестры Аня и Маша. Здесь гостей ждали и задолго готовились к их приходу. И каково же было удивление Миши, когда в Снегурочке он узнал ту самую добрую Фею, которая подарила ему в канун первого сентября школьную форму и рюкзак с канцелярскими принадлежностями.

Дети с удовольствием пели, читали стихи, разгадывали загадки и вместе водили хоровод. Им и их родителям гости пожелали крепкого здоровья, праздничного настроения и семейного счастья. А своим подопечным полицейские напомнили еще и о правилах безопасного поведения на улице во время каникул. В ходе общения они постаралась сделать все, чтобы юные псковичи смогли почувствовать атмосферу приближающегося праздника, ощутили заботу и искреннюю заинтересованность в их судьбе.

В ходе этого предновогоднего «рейда» стражей порядка и общественников поздравления и подарки получили более 20 маленьких жителей Запсковского района областного центра. Отметим, что подарки детям по традиции приготовил член Общественного совета при УМВД России по Псковской области Виктор Петкевич.