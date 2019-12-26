Общество

Правительство утвердило правила эксплуатации аттракционов

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление правительства, устанавливающее требования к техническому состоянию и эксплуатации аттракционов, изготовленных до вступления в силу соответствующего технического регламента ЕАЭС в апреле 2018 года. Как пишет ТАСС, документ опубликован в пятницу на сайте кабмина.

«Утверждены требования к техническому состоянию и эксплуатации аттракционов, изготовленных и введенных в действие до вступления в силу технического регламента Евразийского экономического союза "О безопасности аттракционов". Это будет способствовать повышению их безопасной эксплуатации», - говорится в пояснительной записке к постановлению.

В записке поясняется, что техрегламент ЕАЭС, вступивший в силу в апреле 2018 года, распространяется только на аттракционы, впервые вводимые в эксплуатацию на территории союза.

«Отсутствие единого перечня требований к техническому состоянию и эксплуатации аттракционов и их вспомогательных устройств приводит к увеличению количества несчастных случаев при их эксплуатации», - отмечают в правительстве.

Документ разработан Минпромторгом РФ, указывается на сайте.