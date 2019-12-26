Общество

Из медучреждений Псковской области за год уволились 67 врачей

Из медицинских учреждений Пскова и области в 2019 году уволилось 67 врачей и 78 средних медработников. Одновременно на работу в регионе устроились чуть более 40 врачей и более 100 представителей среднего медперсонала, причем 30 из них – фельдшеры, которые работают в том числе и на станциях скорой медицинской помощи. Об этом сегодня на радио «Эхо Москвы» в Пскове рассказала руководитель областного комитета по здравоохранению Марина Гаращенко.

Как пишет «МК в Пскове», она отметила, что среди приехавших – и молодые специалисты, и состоявшиеся, и те, кто приехал по программе переселения соотечественников. Что касается уволившихся, то это, в основном, люди пенсионного возраста, «причем многие из ушедших планируют вернуться обратно после Нового года, - заявила Марина Гаращенко. - Мы ждем всех, наши пенсионеры очень активны и качественно работаю. Это профессионалы, наставники которые могут передать свой опыт молодым».