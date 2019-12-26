Общество

За задержку международного рейса пассажиру выплатят почти 500 тысяч рублей

С 28 декабря вырастут суммы максимальных компенсаций от авиакомпаний за нарушение правил перевозки — задержку рейса, повреждение или утрату багажа, нанесение вреда здоровью пассажира. Эти правила распространяются только на международные рейсы, сообщает «Парламентская газета».

Суммы компенсаций установлены в Конвенции для унификации некоторых правил международных перевозок (Монреальской конвенции 1999 года), к которой Россия присоединилась в 2017 году. Их утверждает Международная организация гражданской авиации (ИКАО).

Каждые пять лет выплаты индексируются. В случае если темп инфляции превысит 10%, то ИКАО может скорректировать их раньше этого срока. Такая корректировка имела место в 2009 году, и повторилась в этом.

Компенсации привязаны к искусственному платёжному средству — специальным правам заимствования (СПЗ), используемым Международным валютным фондом. Их курс, который формируется на основе корзины из четырёх валют (доллара, евро, иены и фунта стерлингов), меняется каждый день. В настоящее время 1 СПЗ равен примерно 85 рублям.

Таким образом, с 28 декабря максимальная ответственность за: