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Общество

Елена Полонская и депутаты гордумы поздравили многодетные семьи с Новым годом

28.12.2019 09:59|ПсковКомментариев: 0

Елена Полонская и депутаты гордумы Григорий Стороненков и Галина Неваленная поздравили с наступающим Новым годом многодетные семьи. Об этом глава города Пскова написала в своем Instagram.

«Быть родителями, а особенно многодетными – колоссальный труд. Ведь воспитание детей – это настоящая работа, в которой нет выходных, отпусков и снисхождений. Многодетные семьи заслуживают особого внимания и заботы. Именно поэтому всем депутатским корпусом мы решили ежегодно поддерживать такие семьи в канун новогодних и рождественских праздников», - написала Елена Полонская.

Она отметила, что этом году на сэкономленные гордумой средства депутаты решили отметить многодетных работников здравоохранения. «Сегодня поздравления и подарки получили первые из них – сотрудники Псковской городской больницы и Псковской городской поликлиники. У этих мам и пап двойной ответственный пост. На работе они ежечасно заботятся о нашем с вами здоровье, а порой и спасают жизни людей. Низкий поклон им и большое искреннее спасибо за верность профессии и врачебному долгу! И с наступающим Новым годом!», - написала глава города.

Источник: Псковская Лента Новостей
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