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Общество

Андрей Турчак рассказал, как прошел год для «Единой России»

28.12.2019 10:30|ПсковКомментариев: 0

Уходящий год был для «Единой России» успешным, командой партии была проделана большая работа, заявил секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак на заседании президиума генсовета, сообщается на сайте партии.

77% всех мандатов в Единый день голосования получила «Единая Россия». В следующем году партия планирует улучшить этот результат, несмотря на планку, которую ЕР себе задала, и возрастающую конкуренцию.

«Итоги работы «Единой России» в целом были подведены на XIX съезде партии. Уходящий год был для нее успешным. Нашей командой была проделана большая работа – 77% всех мандатов в единый день голосования получила «Единая Россия». В следующем году мы должны этот успех развить и улучшить результат, несмотря на планку, которую мы сами себе задали, и возрастающую конкуренцию», – сказал Турчак, напомнив также о важности муниципальных выборов, которые проходят в стране практически каждое воскресенье.

«22 декабря партия одержала уверенную победу на выборах мэра Абакана – считаю это достойным завершением политического года», – считает секретарь генсовета партии.

Он также напомнил, что выборы 2020 года имеют для партии стратегическое значение. «Это последний электоральный цикл перед 2021 годом. Старт думской кампании уже дан. Уверен, что коллеги на местах осознают свою ответственность за результат», – заключил Турчак.

После пенсионной реформы «Единая Россия» несколько растеряла рейтинг, минимум был зафиксирован в январе 2019 года, когда закон о повышении пенсионного возраста вступил в силу. Однако в течение года рейтинг показал рост, закрепившись на уровне 33-35%.

Главные требования избирателей связаны с улучшением социальной политики, люди хотят кадрового обновления. Этот запрос услышали на съезде ЕР, который прошел в ноябре.

По итогам единого дня голосования позиции «Единой России» также укрепились: на выборах в законодательные собрания «Единая Россия» получила 71% от всего числа мест. В 2018 году партия довольствовалась менее 60% мандатов.

В 2018 году ЕР не добилась победы по спискам в трех регионах, а в четырех не получила более 50% мандатов. В 2019 году «Единая Россия» взяла более 50% мандатов везде, за исключением Хабаровского края.

 

Источник: Псковская Лента Новостей
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