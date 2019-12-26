Общество

В Великих Луках прошла акция «Полицейский Дед Мороз»

В Великих Луках прошла акция «Полицейский Дед Мороз». В ее рамках стражами порядка организован целый ряд праздничных мероприятий. Сменив служебную форму на костюмы Деда Мороза и Снегурочки, заместитель начальника ОМВД России по городу Великие Луки по работе с личным составом подполковник внутренней службы Алексей Иванов и старший инспектор по делам несовершеннолетних майор полиции Ольга Рассадина вместе с другими сотрудниками отправились с новогодними подарками в семьи своих сослуживцев, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

И в каждой семье ребята с восторгом встречали гостей. Они читали стихи и пели новогодние песни, водили хороводы, отгадывали загадки. Виновникам торжества вручили сладкие подарки и фрукты. Юным великолучанам и их родителям пожелали здоровья, благополучия и семейного счастья.