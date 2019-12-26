Общество

Дмитрий Шахов совершил рабочий визит в Пыталовский район

В ходе рабочей поездки в Пыталовский район Уполномоченный по правам человека Дмитрий Шахов и глава района Вера Кондратьева обсудили вопросы обеспечения прав одиноких пожилых граждан на социальное обслуживание в муниципальном образовании. Как отметил в ходе беседы региональный омбудсмен, им готовиться. на основе обращений граждан и после встречи с губернатором области Михаилом Ведерниковым, специальный доклад, который будет посвящен соблюдению прав пожилых граждан,проживающих в Псковской области, на получение социальных услуг с учетом их индивидуальных потребностей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе уполномоченного по правам человека.

Во встрече приняла участие руководитель Территориального отдела Пыталовского района комитета по социальной защите Псковской области Галина Алексеева, которая дополнительно и подробно рассказала о практике и достигнутых результатах при передаче полномочий по социальному обслуживанию от государственного учреждения «Центр социального обслуживания Пыталовского района» к некоммерческим социально-ориентированным организациям в соответствии с проводимым экспериментом.

В ходе встречи, которая прошла в деловой обстановке и в атмосфере взаимопонимания, были обсуждены актуальные вопросы реализации прав пожилых граждан на получения социальных услуг, возникающих проблемах и обращениях граждан на предоставление социально-бытовых, социально-медицинских услуг, срочных социальных услуг, а также услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности.

В завершении встречи Дмитрий Шахов и Вера Кондратьева обсудили эффективность взаимодействия органов местного самоуправления и территориального органа Комитета по социальной защите Псковской области по вопросам социального обслуживания и реализации прав граждан в этой сфере, а также иные вопросы, представляющие взаимный интерес. Подводя итоги беседы, Дмитрий Шахов с удовлетворением отметил, что на основе ранее проведённого мониторинга нарушений прав пожилых граждан в этой сфере в Пыталовском районе не выявлено, а взаимодействие местных и региональных властей заслуживает положительной оценки.