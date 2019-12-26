Общество

Псковские производители стали участниками праздничной дегустации в рамках проекта «Гастрономическая карта Россия»

Две позиции продовольственных товаров от производителей Псковской области были представлены на праздничном приеме «Гастрономическая карта Россия». Мероприятие прошло в рамках предновогоднего брифинга официального представителя МИД России для 70 делегатов, аккредитованных на территории РФ зарубежных СМИ, и крупнейших российских СМИ, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области.

Псковскую область на дегустации российских региональных деликатесов и российских вин «От Арктики до Черного моря» представила компания «Водаком» — производитель псковской артезианской воды «Хельга».

Арктические деликатесы презентовали также шеф-повара и рестораторы из Рязанской и Мурманской области, Краснодарского края, Бурятии и других регионов страны. Блюда сопровождали лучшие образцы российских игристых вин от 11 винодельческих хозяйств Юга России и Северного Кавказа.

Каждый гость мероприятия получил в подарок самобытные гастрономические сувениры из российских регионов. Среди них были и наборы «Псковские цукаты» (крыжовник, клюква, тыква, ревень) от псковского торгового дома «Форест».

Дегустацию организовала Автор и координатор федерального проекта «Гастрономическая карта России» Екатерина Шаповалова с командой профессионалов из регионов-участников.

«Мы используем любую возможность, чтобы рассказать о России как родине уникальных натуральных продуктов, а также о природных богатствах и самобытных кулинарных традициях народов нашей страны. Мы хотим разрушить устойчивый стереотип о ней, как о стране исключительно борща, блинов и икры. Более 190 национальностей и народностей в 85 регионах России — это огромный пласт культуры на 1/5 суши нашей планеты, и мы приглашаем вас в путешествие, чтобы все самим увидеть и попробовать», — отметила Екатерина Шаповалова.

Глава МИД России Сергей Лавров, посетивший мероприятие, и официальный представитель МИД России Мария Захарова по итогам мероприятия выразили готовность поддерживать продвижение кухни народов России, российского виноделия и продуктов отечественного производства и в очередной раз оценили огромный гастрономический и сельскохозяйственный потенциал России.

«Гастрономическая карта России» — это федеральный проект, в рамках которого организуются Фестивали-лаборатории региональной кухни. Особое внимание уделяется продвижению российской кухни среди интернациональных кулинарных брендов с целью ее участия в международных проектах.

Продвижение псковских гастросувениров осуществляется в рамках реализации проекта «Продовольствие Балтийского региона» (Baltic Sea Food) программы «ИНТЕРРЕГ. Регион Балтийского моря». Он способствует продвижению продуктов местных производителей в сеть трансграничного гостеприимства.