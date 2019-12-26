Общество

В Псковской области все ветераны Великой Отечественной войны обеспечены жильем

В Псковской области завершена работа по обеспечению жильем ветеранов Великой Отечественной войны, членов семей погибших инвалидов и участников войны. Работа велась в рамках реализации указа президента Российской Федерации «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941–1945 годов», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области.

С 2010 года жилищные условия улучшили 4,5 тыс ветеранов Псковской области. В том числе в этом году — 40 ветеранов войны. Последние 14 свидетельств на предоставление жилищной субсидии были выданы в декабре.

В настоящее время очередь на обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны полностью закрыта.

Напомним, что дополнительное федеральное финансирование для завершения исполнения указа президента поступили в регион в августе благодаря достигнутым губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым договоренностям с заместителем председателя правительства Российской Федерации Татьяной Голиковой, а также проведенной работе с министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.