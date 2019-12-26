Общество

Жителей Псковской области приглашают стать «Волонтерами Победы»

Жителей Псковской области информируют о возможности принять участие в добровольческом (волонтерском) движении при подготовке и проведении 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области.

Для вступления в добровольческие (волонтерские) движения необходимо осуществить регистрацию в ЕИС «Добровольцы России», создав на платформе свой личный кабинет. После регистрации у добровольца (волонтера) появится возможность участвовать в мероприятиях общественных объединений, деятельность которых направлена на развитие добровольчества.

Основными добровольческими объединениями на территории Псковской области являются:

1. Псковское региональное отделение всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы»,

2. Псковская региональная общественная организация Центр социального проектирования и добровольчества «Команда 2018»;

3. Псковская областная организация общероссийской общественной организации «Российский союз молодежи»;

4. Псковское региональное отделение Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников»;

5. Псковское региональное отделение всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики».