Общество

Псковские школьники победили на бизнес-выставке в МГУ

Учащиеся 4-5 классов Ольгинской гимназии Пскова вернулись с победой с конференции бизнес-школы Kinder MBA, которая состоялась на экономическом факультете МГУ. Конференция включала в себя 10 секций, по 5-7 проектов в каждой. Основными участниками являлись школьники Москвы и Московской области, региональные отделения бизнес-школы Kinder MBA были представлены только Псковской областью. В итоге проекты псковских школьников заняли два первых и второе место. Они имели социальную направленность, а потому были особо отмечены жюри, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города Пскова.

Проекты-победители: «Способ заработка на раздельном сборе мусора» и «Тренажер-раскраска «Берегите зрение» для снятия усталости глаз во время урока». Как отметила директор Ольгинской гимназии Ольга Вихрова, школьники активно практикуют раздельный сбор мусора уже сегодня, а тренажер-раскраска готовится к тиражированию и распространению в школах города за небольшую плату. «Раскраска очень удобна в использовании и занимает всего 3 минуты от занятия, но позволяет школьникам отдохнуть от восприятия презентаций и других визуальных объектов», – прокомментировала Ольга Вихрова.

Второе место занял бизнес-проект по созданию специальной библиотеки, куда каждый может принести из дома прочитанные книги и поделиться ими с другими ребятами. Раз в месяц школьники организуют квест по определенному произведению, в котором принимают участие учащиеся, родители и учителя. По словам Ольги Вихровой, после каждого такого мероприятия первоклассники сразу начинают интересоваться произведением для следующего квеста. Получать прибыль ребята-организаторы планируют, взимая за участие в мероприятии по 100 рублей с человека.

Помимо этого, школьникам удалось продать на аукционе две творческих настольных игры, а мастер-класс по рисованию Эрбу собрал очередь на «Аллее стартапов» и получил наибольшую прибыль. Последний проект также активно реализуется ребятами вне стен гимназии: они выезжают в детские дома, где занимаются со своими сверстниками.

«Я считаю, что бизнес-образование – один из самых важных предметов, которые ребята могут изучить в школе. Ведь во взрослой жизни им обязательно понадобятся навыки коммуникации, работы в команде, умения презентовать и продвинуть свой проект. Наши школьники уже сейчас, в 4-5 классе, понимают, что такое трафик и каналы продаж. Они получают бесценный опыт, который даст им возможность вырасти успешными личностями. Мы планируем не останавливаться на достигнутом, и уже в мае провести следующую местную конференцию, а затем – снова отправиться в МГУ», - добавила Ольга Вихрова.