Общество

Роль Федеральной программы «Большие гастроли» трудно переоценить - Георгий Василевич

Благодарственное письмо от директора Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» Георгия Василевича получили в Государственном Пушкинском театральном центре (Санкт-Петербург), сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в учреждении.

Подводя итоги состоявшихся в Святогорье гастролей театра «Пушкинская школа», создателем и бессменным руководителем которого является народный артист России, лауреат Госпремии РФ Владимир Рецептер, Георгий Василевич обращается к мэтру со словами искренней и сердечной благодарности. «Гастроли театра «Пушкинская школа» стали достойным завершением Года Театра в Псковской области, обогатили и украсили культурную жизнь псковской провинции, — особо отмечает директор Пушкинского Заповедника. — Труппа театра показала высочайший профессиональный уровень интерпретации русской и зарубежной классики. Аншлаги в залах, повышенное внимание средств массовой информации продемонстрировали повышенный интерес жителей области к гастролям, как со стороны искушенных любителей театра, так и широкого круга зрителей разных поколений».

Георгий Василевич подчёркивает, что театральные гастроли вызвали живой интерес учащихся образовательных учреждений Псковской области: «Для многих из них это первая в жизни встреча с театром, поэтому так важно, что это знакомство прошло на лучших образцах пушкинской театральной школы».

«В современных социально-экономических условиях роль Федеральной программы «Большие гастроли», в рамках которой проходили гастроли Театра «Пушкинская школа», трудно переоценить с точки зрения значимости непосредственного соприкосновения зрителей русской провинции с лучшими сценическими работами Российских театров, — отмечено в письме. Обращаясь к Владимиру Рецептеру Георгий Василевич также выражает надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество и на развитие творческих связей и гастрольной деятельности театра «Пушкинская школа» в Пушкинском Заповеднике.

Напомним, что в своем приветственном письме в адрес театра и его руководителя Владимира Рецептера губернатор Псковской области Михаил Ведерников также особо отметил, что гастроли петербургской группы в «Михайловском» чрезвычайно значимы и являются знаковым событием для региона.