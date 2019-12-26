Общество

В Пыталовской специальной школе-интернате продолжается реализация проекта «Цветы победы»

В Пыталовской специальной школе-интернате, филиале Центра специального образования №2, продолжается реализация проекта Псковского областного отделения Российского детского фонда «Цветы победы». В декабре для участников проекта были проведены занятия по флористике «Мир удивительных цветов». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском детском фонде.

В рамках занятий воспитанники 5 и 7 классов познакомились с основными принципами флористики, видами и формами садовых клумб, вариантами их дизайна. Изучая формы клумб, у обучающихся была возможность повторить материал по теме «геометрические фигуры», а также получить знания о садовых цветах. Кроме этого, дети создали групповой проект клумбы для школьного приусадебного участка.

Ученики 8-12 классов обобщили и расширили знания о видах цветников и их представления о создании клумбы. Каждый обучающийся получил возможность внести свою лепту в создание группового проекта садовой клумбы для школьного приусадебного участка. Ребята увлеченно обсуждали, какие цветы они смогут высадить на клумбу, все ли они смогут расти в условиях нашего климата и многое другое. Получился познавательный диалог, который был полезен как участникам, так и организаторам. Все ребята остались довольны своей работой и с нетерпением ждут весны, чтобы начать воплощать в жизнь свои идеи.

Напомним, что в Пыталовской школе-интернате обучаются дети с нарушением слуха. Подобные занятия помогают ребятам развивать зрительное и слуховое восприятие через художественное слово и рассматривание иллюстраций.

Также в рамках проекта, в декабре была закуплена специальная садовая техника, которая поможет эффективно проводить практические занятия по учебной дисциплине «Технология. Сельскохозяйственный труд», направленные на развитие общественного детского движения и социализацию детей-инвалидов. Совсем скоро стартует районный конкурс проектов эскизов работ (клумб и цветочных композиций) по благоустройству воинского захоронения в г. Пыталово и городского сквера.

Напомним, что проект «Цветы победы» реализуется при грантовой поддержке Администрации Псковской области. Его цель – создание условий для развития практических и социальных навыков, сознательности и патриотизма воспитанников Центра специального образования №2.