Общество

Площадка для сдачи нормативов ГТО открылась в Печорах

Новая спортивная площадка открылась в субботу, 28 декабря, в Печорах в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография». Спортивный комплекс предназначен для подготовки и сдачи нормативов ГТО, занятий физической культурой и проведения различных соревнований. Он также может использоваться для тренировок по воркауту, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области.

Современная площадка открылась на территории Печорской средней школы № 3. Это своего рода спортивный зал под открытым небом. В первой части — 11 тренажеров, в том числе предназначенных и для людей с ограниченными возможностями здоровья. Вторая секция комплекса оборудована специальными установками непосредственно для тестирования норм ГТО. Также на территории спортивной площадки есть небольшой скалодром и стол для настольного тенниса.

На приобретение спортивного оборудования было направлено около 3 млн рублей из федерального бюджета. Монтажные работы были проведены за счет муниципального образования.

Ранее подобная спортивная площадка была открыта в Пскове на базе детского оздоровительно-образовательного спортивного центра «Юность». Всего в рамках национального проекта «Демография» при поддержке федерального центра закуплено 10 комплектов спортивного оборудования для муниципальных центров тестирования ГТО.

Напомним, что ранее Псковская область была отмечена в числе лучших субъектов Российской Федерации по реализации физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». За время существования современного комплекса в выполнении нормативов ГТО приняли участие свыше 46 тыс жителей, из них порядка 18,6 тыс человек получили знаки отличия ГТО.

Напомним, что ранее Псковская область была отмечена в числе лучших субъектов Российской Федерации по реализации физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». За время существования современного комплекса в выполнении нормативов ГТО приняли участие свыше 46 тыс жителей, из них порядка 18,6 тыс человек получили знаки отличия ГТО.