Общество

Сквер между улицами Труда и Энтузиастов получил освещение

В сквере между улицами Труда и Энтузиастов в Пскове завершились работы по установке освещения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ города Пскова.

Напомним, по итогам аукциона, прошедшего в ноябре, подрядчиком по проведению работ было объявлено ООО «Псковсвязьстрой».

На сумму 13,6 млн рублей установлено 155 опор с 202 светильниками. Светильники расположены вдоль планируемых тротуаров и велосипедных дорожек. Завершение благоустройства сквера запланировано на 2020 год, рассказали в управлении городского хозяйства администрации города Пскова.

Депутат избирательного округа №14 Дмитрий Барабанов проконтролировал качество выполнения работ: «Теперь в вечернее время сквер выглядит очень красиво, я с удовольствием прогулялся вчера по нему. Мое единственное замечание касается вертикальности фонарных опор. Надеюсь, опоры будут выровнены подрядчиком в ближайшее время».

Жители округа также остались довольны выполненными работами. «Я живу в этом районе почти 30 лет. Пешеходные дорожки в этом сквере не ремонтировались ни разу с 70-х годов прошлого века, когда начали возводить микрорайон. При этом изначально при строительстве не было предусмотрено опор освещения. По утрам и вечерам в зимнее время жителям приходилось ходить через парк практически в темноте по разбитым дорожкам. И вот оно произошло - сквер попал под реконструкцию. Я не знаю, как с ней пойдут дела дальше, но начало мне более чем нравится - первым делом в сквере установили фонари и пустили по ним электричество», - написала на своей странице в соцсети жительница Запсковья.

Напомним, что источником финансирования ремонтных работ в сквере выступают средства федерального и областного бюджетов, предусмотренные по подпрограмме «Благоустройство муниципальных территорий общего пользования города Пскова» муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Псков».