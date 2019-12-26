Общество

Медработники поблагодарили главу Пскова за внимание и заботу

Сотрудница 2-го терапевтического отделения Псковской городской поликлиники №1 Людмила Кузьмина сердечно поблагодарила Елену Полонскую за «шикарный подарок на Новый год», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города Пскова.

«Я получила море удовольствия и позитива от встречи с главой города. Мы с мужем были приятно удивлены такому вниманию и заботе. Дети в восторге от подарков!» - поделилась впечатлениями многодетная мама. Она также отметила, что такая инициатива градоначальницы и всего депутатского корпуса получила большой отклик среди работников медицинской сферы. «Людям же немного надо. Главное - внимание, что о тебе знают, помнят. А под праздники особенно хочется заботы и какого-то чуда», - заметила Людмила Кузьмина.

Добавим, что семья Кузьминых воспитывает 4 детей - старшему 6 лет, а самому младшему 6 месяцев.

Напомним, в пятницу и субботу Елена Полонская вручила подарки детям работников учреждений здравоохранения, расположенных в Пскове. Таким образом, Глава города совместно с депутатским корпусом заложили новую традицию - поздравлять с новогодними праздниками многодетные семьи. В этом году было принято решение отметить работников медицинской сферы. Более 100 многодетных семей работников здравоохранения получат новогодние подарки за счет сэкономленных городской Думой средств.

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Всего за 2019 год удалось сэкономить более 6,5 млн рублей - часть этих денег уже потрачено на нужды дошкольных образовательных учреждений: ремонт кровли, покупка необходимого оборудования, спортивный инвентарь и многое другое.