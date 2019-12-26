Медработники поблагодарили главу Пскова за внимание и заботу

Сотрудница 2-го терапевтического отделения Псковской городской поликлиники №1 Людмила Кузьмина сердечно поблагодарила Елену Полонскую за «шикарный подарок на Новый год», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города Пскова.
«Я получила море удовольствия и позитива от встречи с главой города. Мы с мужем были приятно удивлены такому вниманию и заботе. Дети в восторге от подарков!» - поделилась впечатлениями многодетная мама. Она также отметила, что такая инициатива градоначальницы и всего депутатского корпуса получила большой отклик среди работников медицинской сферы. «Людям же немного надо. Главное - внимание, что о тебе знают, помнят. А под праздники особенно хочется заботы и какого-то чуда», - заметила Людмила Кузьмина.
Добавим, что семья Кузьминых воспитывает 4 детей - старшему 6 лет, а самому младшему 6 месяцев.
Напомним, в пятницу и субботу Елена Полонская вручила подарки детям работников учреждений здравоохранения, расположенных в Пскове. Таким образом, Глава города совместно с депутатским корпусом заложили новую традицию - поздравлять с новогодними праздниками многодетные семьи. В этом году было принято решение отметить работников медицинской сферы. Более 100 многодетных семей работников здравоохранения получат новогодние подарки за счет сэкономленных городской Думой средств.
Всего за 2019 год удалось сэкономить более 6,5 млн рублей - часть этих денег уже потрачено на нужды дошкольных образовательных учреждений: ремонт кровли, покупка необходимого оборудования, спортивный инвентарь и многое другое.