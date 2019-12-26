Общество

Елена Полонская: Несмотря на новый статус, я в полной мере остаюсь депутатом своего округа

Елена Полонская встретилась с активными жителями своего избирательного округа №8. Открывая встречу, глава Пскова пояснила, что ее цель - лично пообщаться в неформальной обстановке, подвести итоги уходящего года и поговорить о планах на 2020 год. Об этой Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ города Пскова.

«Я благодарна всем вам за участие в жизни округа и города, за активную гражданскую позицию, благодаря которой решаются многие насущные вопросы», - сказала Елена Полонская. Также она выразила желание, несмотря на новый статус, и дальше в полной мере оставаться депутатом по округу, чтобы избиратели не чувствовали себя «брошенными» и их проблемы и вопросы продолжали решаться в ручном режиме.

В свою очередь, горожане поздравили Елену Полонскую с вступлением в должность и поблагодарили за ее сердечное участие в жизни округа и города.

Затем глава Пскова рассказала о проделанной работе в 2019 году и о том, что планируется сделать в 2020. Так, она сообщила, что за прошедший год выполнение запланированных ремонтных работ на округе составило более 90%. «Все запланированные дворовые территории, проезды, пешеходные зоны были сделаны. В детских садах была произведена замена оконных блоков и санузлов. Особо хочется отметить большой объем работы, проделанной в детском саду «Кораблик», на который были привлечены большие денежные средства в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды», - отметила Елена Полонская.

Также она сообщила, что на 2020 год удалось привлечь дополнительные средства на городские избирательные округа. В рамках этих средств намечен капитальный ремонт нескольких дворовых территорий, проездов и пешеходных зон, а также начало работ по реконструкции Псковской областной стоматологической поликлиники.

В ходе беседы жители округа смогли задать интересующие их вопросы и получить на них ответы.

В заключение глава Пскова поздравила присутствующих с наступающим Новым годом и вручила памятные подарки.