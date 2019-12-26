Общество

Еще два желания псковских детей исполнились благодаря «Елке желаний»

Глава города Пскова Елена Полонская поздравила с Новым годом подростка из Пскова Илью и вручила ему скоростной велосипед. Мальчик давно мечтал об этом подарке. Его мечта исполнилась благодаря первой региональной благотворительной акции «Елка желаний», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города Пскова.

«Мечты сбываются, и ты это видишь. Не бойся мечтать! Ставь перед собой самые трудные цели. Я уверена, ты их достигнешь. Всегда делай добро, будь наставником и опорой для своего брата», – поздравила глава города.

Также Елена Полонская вручила подарок брату Ильи. Игрушечный внедорожник для него передал заместитель главы Сергей Гаврилов. «Я надеюсь, что вы с братом всегда будете держаться вместе и помогать друг другу, ведь вы - одна семья», – пожелала руководитель муниципалитета.

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Напомним, благотворительная акция «Елка желаний» проходит по инициативе губернатора региона Михаила Ведерникова при поддержке Благотворительного фонда развития Псковской области «Святой равноапостольной княгини Ольги».

На федеральном уровне благотворительная акция проводится при поддержке Всероссийского проекта «Мечтай со мной» в рамках Автономной некоммерческой организации «Россия - страна возможностей».