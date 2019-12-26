Общество

В России создадут централизованную систему учета преступлений

Все данные о преступности и следственной работе войдут в единую систему правовой статистики, которую будет вести Генпрокуратура. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин, документ опубликован на официальном Интернет-портале правовой информации, сообщает «Парламентская газета».

Закон устанавливает правовые основы создания и функционирования системы государственного единого статистического учета данных о состоянии преступности, а также о сообщениях о преступлениях, следственной работе, дознании, прокурорском надзоре.

Эти сведения разместят разместят в Интернете в форме открытых данных, но с учётом ограничений, установленных законодательством. Перечень данных утвердит генпрокурор по согласованию с другими федеральными органами, которые их предоставляют.

Закон вступит в силу с 1 января 2022 года.