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Общество

В 2020 году МРОТ составит 12 130 рублей

28.12.2019 20:12|ПсковКомментариев: 1

Величина минимального размера оплаты труда (МРОТ) с января следующего года повысится до 12 130 рублей - соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликован на официальном Интернет-портале правовой информации.

Как сообщает «Парламентская газета», согласно документу, в следующем году размер МРОТ составит 100 процентов величины прожиточного минимума трудоспособного населения за второй квартал предыдущего года, как этого требует действующее законодательство. Закон предполагает увеличение МРОТ на 7,5 процента, или 850 рублей.

Как сообщала ранее вице-спикер Совета Федерации Галина Карелова, увеличение МРОТ будет способствовать повышению зарплаты свыше трех миллионов работников, половина из которых работает в государственных и муниципальных учреждениях.

 

Источник: Псковская Лента Новостей
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