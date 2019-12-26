Общество

Росстат впервые учел пенсионные изменения в прогнозе демографической нагрузки

Росстат впервые рассчитал прогноз демографической нагрузки до 2035 года с учетом повышения пенсионного возраста — согласно данным ведомства, соответствующий коэффициент резко понизился. Об этом сообщает РБК.

Предыдущий прогноз был опубликован в октябре 2018 года

Коэффициент демографической нагрузки показывает, сколько людей нетрудоспособного возраста (детей и пенсионеров) приходится на тысячу граждан трудоспособного возраста. Чем выше значение, тем сильнее демографическая нагрузка на трудоспособное население.

В Росстате сообщили, что резкое понижение коэффициента связано с тем, что доля населения старше трудоспособного возраста сократилась из-за увеличения пенсионных границ.

Из нового прогноза следует, что к 2035 году на тысячу трудоспособных граждан придётся 622 нетрудоспособных, включая 391 пенсионера. В прошлом году доля нетрудоспособных составила 839, из них пенсионеров - 553.