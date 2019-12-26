Общество

Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору парфюмерии и косметики

Чтобы сделать правильный выбор при покупке парфюмерно-косметической продукции, следует соблюдать некоторые правила — в частности, не покупать её у уличных торговцев, в магазинах и павильонах, где до сведения покупателя не донесено фирменное наименование организации, адрес и режим работы. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Также следует обратить внимание на информацию на упаковке. Она должна содержать сведения о назначении продукции (если это не следует из наименования), входящих в состав ингредиентах, противопоказаниях и так далее.

Маркировка таких товаров должна содержать информацию о наименовании изготовителя и его местонахождении, а также наименование и юридический адрес организации, уполномоченной на принятие претензий от потребителя.

У покупателя, прежде чем сделать покупку, должна быть возможность ознакомиться с запахом парфюмерии с помощью одноразовых бумажных тест-полосок.

Декоративную косметику стоит наносить на тыльную сторону ладони, для чего рекомендуется воспользоваться одноразовым ватным диском или ватной палочкой.

В Роспотребнадзоре предупредили, что при использовании тестеров нужно помнить, что наносить на лицо, глаза и губы косметические средства небезопасно.