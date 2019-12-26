Общество

Телегин рассказал о причине развода с Пелагеей

Хоккеист московского ЦСКА и сборной России Иван Телегин, комментируя в Instagram сообщения о разводе с Пелагеей, заявил, что не у всех получается встретить одного-единственного человека и прожить с ним всю жизнь, сообщает РИА «Новости».

Спортсмен заявил, что «иногда просто случается жизнь». Кроме того, хоккеист рад тому, что у него были отношения с Пелагеей и тому, что у него появилась дочь.

«Я всегда буду благодарен Поле за все, что было между нами, но двум очень сильным личностям сложно уживаться вместе», - написал он.

По словам Телегина, в их расставании с Пелагеей «нет вины третьих лиц, обстоятельств или событий». При этом он отметил, что они с певицей всегда будут поддерживать отношения и помогать друг другу.

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Ранее певица Пелагея в своем аккаунте в Instagram объявила о разводе с хоккеистом Иваном Телегиным. Они поженились летом 2016 года. Позже у пары родилась дочь Таисия.