Общество

Профилактический противопожарный рейд прошел в Дедовичах

28 декабря сотрудником отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Порховскому, Дновскому и Дедовичскому районам был осуществлен профилактический рейд в поселке Дедовичи.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в ходе рейда были проведены профилактические мероприятия с гражданами по соблюдению требований пожарной безопасности. В жилом секторе на подведомственных территориях проинструктировано 24 человека под роспись по соблюдению требований пожарной безопасности, электробезопасности, правил эксплуатации различных отопительных приборов и устройств в быту. Роздано и размещено по поселку 65 листовок типа «Указатель безопасности», «01 - Сообщает!», «Неисправный электроприбор - причина пожара», «Курение в пьяном виде – основная причина гибели людей на пожарах», «Эксплуатация газовых баллонов», «Наступил отопительный сезон!», «Правила использования газа в быту», проведено 35 профилактических бесед.

До граждан доведена обстановка с пожарами в Дедовичском районе на текущий период, наиболее частые причины возникновения пожаров, а также номера телефонов вызова экстренных служб.