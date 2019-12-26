Общество

Публичные слушания по внесению изменений в Правила благоустройства Пскова назначены на 30 января

Публичные слушания по внесению изменений в утвержденные в 2011 году Правила благоустройства, санитарного содержания и озеленения города Пскова назначены на 30 января. Соответствующее постановление подписала глава города Елена Полонская.

Слушания пройдут в зале заседаний Псковской гордумы и начнутся в 18.00. Для проведения слушаний создан оргкомитет, в состав которого вошли представители аппарата городской Думы и представители администрации Пскова.

С документами, относящимися к теме публичных слушаний, можно ознакомиться в управлении по градостроительной деятельности администрации города Пскова (ул. Яна Фабрициуса, 2-а) по рабочим дням до 29 января 2020 года с 14.00 до 17.00. Письменные предложения и замечания по проекту публичных слушаний могут быть направлены в срок по 29 января в организационный комитет (Некрасова, 14).