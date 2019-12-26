Общество

5 тысяч рублей с признаками подделки выявили в псковском банке

В Пскове полицией изъята банкнота номиналом пять тысяч рублей с признаками подделки. Она была обнаружена 27 декабря в одном из финансовых учреждений областного центра. По данному факту проводится проверка, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В этой связи полиция рекомендует гражданам, работникам сферы торговли и обслуживания, представителям банковской сферы, осуществляющим прием наличных денег, внимательнее проверять купюры, а также пользоваться специальным оборудованием.

И помнит: если при получении банкноты возникли сомнения в ее подлинности, ни в коем случае не пытайтесь сбыть ее, так как за это предусмотрена уголовная ответственность.

Если вы обнаружили поддельную купюру, либо стали свидетелем ее изготовления или сбыта, постарайтесь запомнить приметы злоумышленников, используемый ими автотранспорт и незамедлительно сообщите в ближайшее отделение полиции по телефону 02.