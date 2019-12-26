Общество

В Москве простились с Галиной Волчек

В Москве простились с выдающейся артисткой и художественным руководителем театра «Современник» Галиной Волчек. Как передает РИА Новости, прощание длилось более трех часов.

Очередь из желающих проститься с артисткой выстроилась задолго до начала церемонии, поток людей не иссякал на протяжении более трех часов. В последний путь Волчек проводили овациями и криками «Браво!», «Спасибо!».

Прощание посетили, в частности, актрисы Ингеборга Дапкунайте и Александра Захарова, худрук театра МХТ имени Чехова Сергей Женовач, кинорежиссер Александр Адабашьян, директор театра «Ленком» Марк Варшавер, директор Вахтанговского театра Кирилл Крок, глава комитета ГД по культуре Елена Ямпольская, министр иностранных дел Сергей Лавров, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, вице-премьер правительства Ольга Голодец, гендиректор Большого театра Владимир Урин, а также Александр Кибовский, Карен Шахназаров, Константин Эрнст, Дмитрий Бертман, Марина Брусникина, Александр Олешко, Александр Ширвиндт, Константин Хабенский, Чулпан Хаматова, Владимир Машков, Олег Меньшиков, Ирина Апексимова, Филипп Киркоров, Максим Галкин, Кристина Орбакайте, заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова и многие другие.

Телеграммы с соболезнованиями в адрес близких Волчек направил министр культуры Владимир Мединский, министр обороны России Сергей Шойгу, мэр Москвы Сергей Собянин и другие.

Народная артистка СССР скончалась в четверг в результате осложнений со здоровьем, возникших после воспаления легких, в возрасте 86 лет.

Артистку похоронят на Новодевичьем кладбище.