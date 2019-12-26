Общество

Дед Мороз раздавал детям снюс вместо конфет - СМИ

Пензенские полицейские проводят проверку появившейся в СМИ информации о том, что неизвестный мужчина в костюме Деда Мороза раздавал детям запрещенный снюс вместо конфет, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сайт регионального управления МВД.

Согласно сообщению, Дед Мороз был замечен возле гимназии №1 в Пензе. На данный момент в полицию не поступало заявлений о раздаче детям снюса.

Депутаты Законодательного собрания Пензенской области на заседании в четверг приняли изменения в региональное законодательство, касающиеся запрета распространения на территории области бестабачной никотиносодержащей продукции - так называемых снюсов.