Общество

ПЛН-ТВ: Прогулка по доступно-недоступной среде. Улица Свердлова

В 2018 году в Пскове в рамках создания обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Псковский» была проведена масштабная реконструкция улицы Свердлова. Псковичи вздохнули с облегчением - вместо разбитой дороги гладкий асфальт, вдоль стены Окольного города появилась выложенная брусчаткой пешеходная дорожка.

Администрация Пскова как заказчик работ в целом осталась довольна качеством реконструкции, но указала на ряд недоделок, которые подрядчик постарался ликвидировать к Международным Ганзейским дням-2019. Отремонтированную улицу Свердлова также проверили представители Всероссийского общества инвалидов. Они оценили ее состояние с точки зрения обеспечения безбарьерной среды и выявили целый ряд дефектов. Однако по большей части они так и остались неисправленными. Насколько это критично? Стала ли улица Свердлова доступна для прогулок псковичей, прикованных к инвалидной коляске?

Ответы на эти и другие вопросы корреспонденты Псковской Ленты Новостей получили, совершив прогулку вместе с сертифицированными экспертами Всероссийского общества инвалидов. Общественный помощник губернатора Псковской области, член Молодежного парламента при Псковском областном Собрании Владимир Петров и директор АНО «Региональный экспертный центр "Доступная среда"» Эдуард Огинский помогли нам увидеть на улице Свердлова то, что не заметно глазу обычного человека.