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Общество

Управление проектной деятельности будет создано в администрации Псковской области

29.12.2019 19:22|ПсковКомментариев: 2

Управление проектной деятельности будет создано в структуре аппарата администрации Псковской области в 2020 году. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников на своей странице в Инстаграме. Подчиняться новое управление будет непосредственно главе региона.

Как сообщил Михаил Ведерников, по итогам первого года реализации нацпроектов Псковская область вышли на 94,4% исполнения. В целом результат не плохой с учетом того, что некоторые сферы перестраивали с нуля. Многого добились, часть задач перевыполнили, но работать есть над чем, - написал губернатор. - Наша цель – проанализировать все узкие места и в 2020 году выйти на безусловные 100%. Учитывая увеличение финансирования более чем на 4 млрд рублей, это объективно непросто».

По мнению Михаила Ведерникова, важно повышать качество работы органов власти, использовать современные управленческие инструменты и решения, на всех уровнях внедрять проектный подход. «Кто не меняется, тот не идёт вперёд», - убежден Михаил Ведерников.

«В этом году мы актуализировали работу, открыв региональный проектный офис при комитете по экономическому развитию и инвестиционной политике. Практика была успешной, и в следующем году выведем офис в отдельное управление проектной деятельности в структуре аппарата администрации с непосредственным подчинением губернатору», - сообщил он.

Новое управление возглавит заместитель председателя комитета по экономическому развитию Ольга Татаринова, которая в течение прошедшего года достаточно эффективно руководила проектным офисом. «Уверен, мы достойно ответим на все вызовы», - заключил губернатор.

По информации пресс-службы администрации региона, новое подразделение будет исполнять функции регионального проектного офиса и займется общей координацией и мониторингом реализации региональных проектов. К основным задачам управления относятся методическое руководство и координация деятельности органов исполнительной власти региона и местного самоуправления в части внедрения и реализации методов проектного управления. Также управление занимается мониторингом достижения показателей и реализации мероприятий в рамках исполнения указа президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Создание нового структурного подразделения аппарата региональной администрации позволит получать независимую и взвешенную информацию о реализации в области региональных проектов.

Источник: Псковская Лента Новостей
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