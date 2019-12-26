Общество

Названы самые интересные гаджеты 2019 года

«Известия» составили список наиболее запоминающихся и интересных гаджетов 2019 года.

Первое место досталось смартфону iPhone 11 Pro. В новом аппарате появилась камера с тремя объективами и новейшая операционная система iOS 13.

Еще одна интересная новинка от Apple - AirPods Pro с режимом шумоподавления.

Запомнились в уходящем году и детские часы Elari KidPhone 2. Их продажи выросли в 3,5 раза, так как многие родители осознали, что следить за детьми с помощью умных часов-локаторов проще, чем названивать ежечасно с вопросом: «А ты где?».

Далее в списке электросамокат iconBIT Kick Scooter TT v2. Гаджет с неплохими характеристиками (вес до 100 кг и 4 часа езды при скорости в 25 км/ч) относительно недорог - около 17 тыс. рублей.

Отмечена и умная колонка «Яндекс.Станция Мини». От прошлогодней «Станции» она отличается меньшими размерами и функцией управления жестами.

Одним из самых необычных гаджетов признан Samsung Galaxy Fold. Смартфон со сгибающимся вдвое 7,3-дюймовым дисплеем в разложенном состоянии может заменить планшет, а в сложенном телефон. Однако по ряду причин инновационный смартфон так и не стал хитом продаж.