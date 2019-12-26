Общество

Самыми обсуждаемыми нововведениями в России в 2019 году стали повышение пенсионного возраста и мусорная реформа

Самыми обсуждаемыми нововведениями в России в 2019 году стали повышение возраста выхода на пенсию и реформа в сфере бытовых отходов, пишут «Известия».

С 1 января 2019 года пенсионный возраст поднялся для женщин до 60 лет, а для мужчин — до 65. Одновременно с этим вступила в силу реформа в сфере ТБО, согласно которой в каждом субъекте должны появиться региональные операторы, а также схемы сбора, обработки и утилизации мусора.

Также в уходящем году значимыми переменами стали повышение НДС с 18 до 20%, новые правила диспансеризации и вступление в силу законов о суверенном Рунете и «Об ответственном обращении с животными».