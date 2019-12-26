Общество

В Псковском районе возбуждено уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя, осуществляющего деятельность без лицензии

Прокуратура Псковского района провела проверку соблюдения законодательства об обороте алкогольной продукции.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областной прокуратуре, в ходе надзорных мероприятий установлено, что индивидуальным предпринимателем в магазине, расположенном в деревне Подборовье-1 Псковского района, осуществлялась деятельность по розничной реализации алкогольной продукции без соответствующей лицензии.

При этом согласно решению Арбитражного суда Псковской области от 01.08.2018 по заявлению прокурора Псковского района данный индивидуальный предприниматель был признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 14.17.1 КоАП РФ (незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции) и ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 50 тыс. рублей.

По материалам прокурорской проверки, направленным в органы дознания, в отношении индивидуального предпринимателя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 171.4 УК РФ (незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции, если это деяние совершено неоднократно).

Санкция ст.171.4 УК РФ предусматривает наказание в виде исправительных работ на срок до одного года.

Ход и результаты расследования уголовного дела взяты прокуратурой района на контроль.